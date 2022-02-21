Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также журналисты из 39 стран (48 СМИ) 20 февраля опубликовали расследование о клиентах швейцарского банка Credit Suisse, основанное на утечке данных об их счетах. Проект получил название #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse»).

OCCRP получил данные через германскую газету Süddeutsche Zeitung, которой информацию передал анонимный источник. Утечки содержат данные более чем о 18 тысячах счетов. Всего на этих счетах с 1940-х и примерно до 2010-х годов и позже побывало более 100 млрд долларов, пишет TJournal со ссылкой на The Guardian.

Среди клиентов банка указаны бывший президент Армении Армен Саркисян, максимальный баланс счёта которого достигал 12,3 млн швейцарских франков, мэр Баку Эльдар Азизов (3,5 млн), дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева (21,6 млн), зять другой дочери первого президента Казахстана Тимур Кулибаев (843,9 млн), бывшая супруга президента Казахстана Надежда Токаева (1,5 млн) и другие.

Узбекистан

В утекших данных имеется информация о четырёх гражданах Узбекистана. Среди них — супруга первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова — Рано Раматова. Максимальный баланс счёта достигал более 954 тысяч швейцарских франков (1,03 млн долларов).

В сообщении OCCRP говорится, что доверенность на счёт в банке принадлежала её дочери и соучредителю Orient Group, крупного конгломерата, который вёл бизнес с государственными железными дорогами. Ачилбай Раматов руководил компанией «Узбекистон темир йуллари» в 2002—2019 годах.

По данным журналистов, Рано Раматова в феврале 2010 года учредила офшорную компанию Kelran International Limited на Британских Виргинских островах. Вскоре после этого она открыла счёт в Credit Suisse. Счёт был закрыт в 2015 году, когда «финансовый регулятор Британских Виргинских островов сообщил агенту Келтрана, что в отношении него ведется расследование по делу об отмывании денег, и запросил дополнительную информацию у Раматовой. Раматова получила рекомендательные письма от Orient Group, но вскоре закрыла счёт».





Согласно данным проекта, бывший генеральный секретарь Федерации тенниса Узбекистана (1998−2019) Игорь Шепелов владел двумя счетами в 2006—2009 и 2009−2014 годах с максимальным балансом в 2,05 млн и 2,8 млн франков (2,24 млн и 3,06 млн долларов).

В 2005 году Игорь Шепелев был награждён орденом «Дустлик» («Дружбы»). В указе президента он отмечен как сотрудник Службы национальной безопасности.





В списке также имеется информация о счёте с максимальным балансом в 2,26 млн франков (2,42 млн долларов) Гулрух Тилляевой — тёти Тимура Тилляева, который является супругом дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Лолы Каримовой-Тилляевой.

«Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был её мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии „Абу Сахий“ в интересах Тилляева», — говорится в сообщении.





Кроме того, приводится счёт Саодат Бурхановны Нарзиевой — сестры российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. Максимальный баланс её счетов достигал 1,85 млрд франков. OCCRP сообщает, что она работает акушером-гинекологом и имеет более чем 30-летний стаж в медицине.

Позиция OCCRP

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности в своём заявлении подчёркивает, что открыть счёт в швейцарском банке — не преступление, и все журналисты, работавшие над проектом, действовали с этой позиции. В ответственной журналистике нет оправдания публикации частных банковских данных, если это не отвечает общественным интересам, говорится в сообщении.

«Поэтому в проекте „Секреты Credit Suisse“ данные из утечки использовались только в качестве отправной точки. Они никогда не будут обнародованы в том виде, в каком журналисты их получили», — отметили в организации.

Журналисты проверяли достоверность данных и изучали клиентов Credit Suisse на протяжении нескольких месяцев.