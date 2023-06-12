Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июня провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале разговора президент выразил глубокие соболезнования и слова поддержки своему коллеге и всему народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара на территории Абайской области.

Шавкат Мирзиёев также выразил готовность узбекской стороны оказать всю необходимую помощь в борьбе со стихийным бедствием и ликвидации его последствий.

Президенты двух стран также обсудили вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества.

Особое внимание уделено ускорению практической реализации проектов кооперации в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях экономики.

Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке.