В ДТП с участием Spark, который ехал по встречной полосе, и Damas скончался один человек и восемь человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области, опровергая сообщения в интернете о гибели восьми человек.

Сообщается, что авария произошла 9 июля на дороге М-34 «Ташкент-Душанбе» в Зангиатинском районе.

На опубликованном видео видно, как Spark внезапно выезжает на встречную полосу и врезается в Damas, у которого от удара задняя часть подлетает вверх. Повреждения также получил третий автомобиль, ехавший за Damas.

Водитель Spark погиб. Восемь человек получили травмы от лёгкой до тяжёлой степени и были доставлены в больницу, известно, что четверо из них были отпущены домой.