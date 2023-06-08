Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня провёл во дворце Киджи в Риме переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает пресс-служба президента.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Италия является важным и надёжным партнёром Узбекистана в Европе. В последние годы с этой страной активизировалось сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, энергетики, культурно-гуманитарной сфере.

Он выразил уверенность, что данный визит станет началом важного этапа в дальнейшем развитии узбекско-итальянского многопланового сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев и Джорджа Мелони обсудили перспективы углубления отношений в приоритетных направлениях. Было отмечено, что основной задачей является расширение торгово-экономического взаимодействия.





Стороны отметили важность стимулирования прямых контактов между регионами двух стран.

Говорилось о наличии большого потенциала развития сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма.

Премьер-министр Италии поддержала усилия Узбекистана по укреплению атмосферы партнёрства, добрососедства и доверия в Центральной Азии. Она также выступила за развитие формата сотрудничества «Италия — Центральная Азия».





Касательно ситуации в Афганистане была подчёркнута важность продолжения гуманитарной помощи афганскому народу, в том числе с использованием возможностей логистического центра в Термезе.

Ранее Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В преддверии визита президента Узбекистана на бизнес-форуме двух стран был подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше 9 млрд евро.

На 9 июня намечена поездка президента Узбекистана в Милан.