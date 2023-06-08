Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня провёл переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце в Риме. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств рассмотрели вопросы экономического сотрудничества. Они приветствовали результаты прошедшего накануне бизнес-форума, по итогам которого подписан пакет соглашений и контрактов на сумму свыше 9 млрд евро.

Отдельное внимание было уделено развитию гуманитарных связей. Достигнута договорённость о проведении выставки культурно-исторического наследия Узбекистана в Италии.





Обсуждались также перспективы сотрудничества в области образования, археологии, взаимодействия в сфере экологических вызовов.

Отмечалось, что с начала года число итальянских туристов в Узбекистан возросло в пять раз. Стороны выразили уверенность, что запуск с апреля прямых авиарейсов между Ташкентом и Миланом приведёт к ещё большему росту туристического потока.

Президенты также обменялись мнениями по региональной и международной тематике, прежде всего ситуации в Афганистане. Была подчёркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, а также проведения регулярных консультаций спецпредставителей.

Шавкат Мирзиёев находится в Италии с официальным визитом. На 9 июня намечена поездка президента Узбекистана в Милан.