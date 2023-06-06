В ночь на 6 июня на плотине Каховской гидроэлектростанции, расположенной во временно оккупированной российской армией части Херсонской области Украины, произошёл взрыв.

Украинское оперативное командование «Юг» заявило, что дамбу Каховской ГЭС подорвали российские войска. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что, по предварительным данным украинской разведки, подрыв совершила 205-я мотострелковая бригада Вооружённых сил России.

Глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что «около двух часов ночи был осуществлён ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС» и назвал это терактом.

Как сообщает ТАСС, на ГЭС разрушены 14 из 28 пролётов, под угрозой подтопления находятся 80 населённых пунктов. По информации «Укргидроэнерго», Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Украинские власти объявили эвакуацию местного населения из районов Херсонской области, где происходит подтопление.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности в связи с подрывом плотины. Позже Офис Генерального прокурора Украины объявил об открытии уголовного по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

В офисе Зеленского также заявили, что цель «подрыва Каховской ГЭС россиянами» — сорвать наступление сил обороны Украины. Там также предупредили, что разрушение плотины может лишить Крым питьевой воды. Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что риск обмеления Северо-Крымского канала, который обеспечивает полуостров водой, есть и ведутся работы по минимизации потерь воды.

В украинском «Энергоатоме» сообщили об угрозе для Запорожской АЭС из-за разрушения дамбы, но отметили, что пока ситуация контролируемая. В МАГАТЭ подтвердили, что непосредственной угрозы для ЗАЭС нет.

«Российские террористы совершили злодеяние, которое может привести к экологической катастрофе. Последствия будут и для Днепра, и для Чёрного моря. Мы знаем, что потенциально 600−800 тонн нефти может быть вынесено [в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС] Днепром в Чёрное море. Это огромная проблема», — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на международной конференции EU Green Week в Брюсселе, передаёт корреспондент «Газеты.uz».