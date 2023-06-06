Сотрудники «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана и правоохранительных органов за май выявили 135 случаев незаконного использования 23 млн кВт·ч электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. Сумма причинённого ущерба оценивается в 20,6 млрд сумов.

Больше всего случаев зафиксировано в Самаркандской, Джизакской и Бухарской областях.

К примеру, в Самаркандской области в фермерском хозяйстве был произведён перерасчёт использованной электроэнергии на 1,7 млрд сумов, на научно-опытной станции в Джизакской области — на 442,9 млн сумов, на предприятии в Бухарской области — на 324 млн сумов.

Ранее сообщалось, что в апреле в стране было выявлено 225 случаев незаконного использования электроэнергии на 5,5 млрд сумов.