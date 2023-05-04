Сотрудники «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана и правоохранительных органов за минувший апрель выявили 225 случаев незаконного использования 10,9 млн кВт·ч электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сумма причинённого ущерба составила 5,5 млрд сумов — такой объём электроэнергии соответствует среднемесячному потреблению электроэнергии 54 тысячами домохозяйств.

Больше всего случаев было зафиксировано в Андижанской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

Так, незаконно была использована электроэнергия на сумму 522 млн сумов на предприятии по производству цемента в Андижанской области, на 340 млн сумов — в компании «Сув таъминот» в Сырдарьинской области, на 163 млн сумов был произведён перерасчёт индивидуальному предпринимателю в Ташкентской области.

В отношении нарушителей приняты меры, документы направлены в правоохранительные органы, заявили в министерстве.