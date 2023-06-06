Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов в выступлении перед Сенатом с отчётом о деятельности регулятора за 2022 год 2 июня объяснил снижение уровня банковских вкладов в долларах США.

Сенатор Шавкат Джалолов отметил, что с начала года объём депозитов населения в банках вырос в 1,7 раза. При этом в структуре депозитов остаток валютных вкладов на срок более одного года по сравнению с 2021 годом сократился на 9%, а вклады до востребования увеличились на 9%. По его мнению, большая часть населения хранит валюту дома и «как будто не заинтересована в банковских депозитах». Он попросил главу ЦБ оценить уровень доверия людей к банкам.

«Это можно прокомментировать двумя фактами. Я уже отмечал про [снижение] уровня долларизации. Сохранение незначительного колебания валютного курса и привлекательность ставок по [сумовым] депозитам на уровне 20−21% повышают интерес населения к снятию средств с валютных вкладов и переносу их в сумовые депозиты. Мы видим это на практике», — сказал председатель Центробанка.

Мамаризо Нурмуратов назвал это хорошей тенденцией.

«По нашим расчётам, на руках у населения» имеется почти 12 млрд долларов. Мы не можем привлечь все эти средства. Но наблюдается тенденция переводить деньги в банки, начался процесс перевода долларов в сумы и их размещения в срочные депозиты. Это нас радует. Это также хорошо для ресурсной базы банков, оно увеличит их возможности по предоставлению кредитов в сумах", — заявил он.

Что касается увеличения объёмов депозитов до востребования, то, по его словам, из-за геополитической ситуации количество нерезидентов, открывших счета в Узбекистане, превысило 60 тысяч. Они разместили на своих банковских счетах средства, эквивалентные 892 млн долларов.

По данным Центробанка, реальные процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте (по отношению к уровню инфляции) сложились на уровне 7,1% и 4,1% для физических и юридических лиц соответственно. В результате остаток сумовых депозитов в банках увеличился почти в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом — до 131,8 трлн сумов.

При этом остаток депозитов физлиц увеличился в 1,5 раза — до 45,2 трлн сумов, а юрлиц — в 1,3 раза (до 86,6 трлн сумов).

«Это, в свою очередь, расширяет внутренние возможности непрерывной финансовой поддержки экономики банками в условиях удорожания финансовых ресурсов на международных финансовых рынках. Повышение привлекательности депозитов в национальной валюте и относительная стабильность обменного курса положительно сказываются на снижении уровня долларизации», — следует из отчёта.

В 2022 году уровень долларизации кредитов экономике снизился на 2 п. п. — до 45,6%, а уровень долларизации депозитов сократился на 4,7 п.п. — до 34,2%.