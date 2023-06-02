Количество нерезидентов, открывших счета в Узбекистане в 2022 году в связи с геополитической ситуацией, превысило 60 тысяч, заявил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пленарном заседании Сената 2 июня.

Он также отметил, что нерезиденты разместили на своих банковских счетах средства, эквивалентные 892 млн долларов.

Эту информацию глава Центробанка предоставил, отвечая на вопрос о том, почему объем валютных депозитов в прошлом году вырос на 9%.

Глава ЦБ пояснил, что такая ситуация связана не с уровнем доверия населения к банкам, а с тем, что нерезиденты увеличили количество счетов, открытых в банках Узбекистана.

«Резкий рост размещений депозитов нерезидентами — почти 9,5 раз — привёл, в свою очередь, к увеличению [объёма] валютных депозитов до востребования», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Spot напоминает, что с апреля 2022 года значительно возрос интерес российских граждан к поездкам в Узбекистан, в том числе за счёт «карточного туризма» на фоне ухода из России международных платёжных систем. В тот период открыть международную карту было достаточно просто, однако уже с начала осени местные банки стали ужесточать условия открытия счетов нерезидентами.

Например, с 12 сентября нерезиденты могут открывать счета в «Капиталбанке» только при официальном трудоустройстве, обучении в местных вузах или непрерывном нахождении в стране более 15 календарных дней перед днём обращения в банк.