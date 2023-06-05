Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz опубликовал видео, на котором женщина показывает установленные камеры в раздевалке одного из столичных аквапарков.

Сотрудник аквапарка, с которым общается женщина, говорит, что это общественное место и камеры установлены в целях безопасности, чтобы не было краж.

ГУВД Ташкента провело изучение сообщения. «В раздевалке аквапарка разделены зоны для кабинок для переодевания, и там нет камеры. Камеры стоят в части шкафов, где хранятся личные вещи посещающих, они установлены для профилактики фактов краж личных вещей», — заявили в пресс-службе управления.

В ходе изучения были проверены телефоны сотрудников аквапарка на факт наличия или распространения фото или видео посетителей. Снимков и записей не обнаружено, заявили в ГУВД.

В то же время сотрудники ОВД провели профилактические беседы с работниками аквапарка об ответственности за распространение личных фото и видео.

В УКД ОВД Юнусабадского района заявлений о факте распространения фото или видео со стороны администрации или сотрудников аквапарка не поступало, отметили также в ГУВД.