5 июня кашкадарьинское издание Nasafnews.uz сообщило о прекращении своей деятельности. Руководитель издания и авто блога «Капитан Каримов» Умид Каримов также заявил, что не будет больше вести свой блог. Следом об остановке работы сообщили блогеры Отабек Артиков и автор AvtoblogUz Максуд Музаффаров, также работающие в Кашкадарьинской области.

Несколько дней назад эти три блогера были арестованы в Шахрисабзе на пять суток за «мелкое хулиганство», «невыполнение законных требований сотрудников ОВД» и другие нарушения. Это произошло после конфликта с руководством отдела внутренних дел города. Ситуация породила ряд вопросов. Юристы и бывший депутат указывали, что арест блогеров выглядит как давление на свободу слова.

«Газета.uz» связалась с блогерами и узнала, почему они приняли такое решение.

«Связь завершения моей работы с произошедшими событиями есть. Меня удивил один факт. После того, как я зашёл в зал суда, я много раз попросил судью просмотреть записи с бодикамеры [сотрудника ОВД]. Но он не принял это во внимание. Я сказал судье, что не бил и не оскорблял сотрудника. В зале суда есть телевизор, я просил поставить запись с бодикамеры, но это не приняли во внимание», — сказал Умид Каримов.

«Не последовало ответа и когда я попросил адвоката. Попросил, чтобы позвонили знакомому юристу и обеспечили его участие через ZOOM. К сожалению, ни одну просьбу не удовлетворили. Просто так дали пять суток и отпустили. Поэтому я прекращаю свою работу», — сказал блогер.

«Мы думали, что закон нас защищает», — заключил Умид Каримов. На вопрос о будущих планах он ответил, что пока об этом не думал.

Автоблогер Максуд Музаффаров заявил, что останавливает деятельность потому, что «нет защиты».

«Своими глазами увидел, что правды нет. Увидел, что для продолжения моей деятельности защиты нет. То, что произошло, открыло мне глаза», — сказал он.

«Я планирую дойти до Верховного суда. В суде не показали записи с бодикамеры. Если бы показали, была бы внесена ясность в то, что мы невиновны, что мы никого не оскорбляли и в другие пункты. Адвоката нам не обеспечили. Пусть Бог поможет мне доказать клевету», — подчеркнул Максуд Музаффаров.

Отабек Артиков также сказал, что решение остановить работу связано с тем, что произошло.

«В молодости я разное вытворял. 10−15 суток для меня не впервой. Но из-за тех проблем моя мама из-за страха потеряла здоровье — два раза перенесла инсульт. В то время, как этих „посадок“ становится больше, я не могу рисковать жизнью своей мамы. Вы видели на примере Максуда Музаффарова, суд не выслушал его доводов и дал ему пять суток. Никто не даст гарантии, что завтра меня кто-то застрахует от таки ситуаций», — сказал блогер.

«Я не хочу становиться убийцей моей мамы, если случится такая ситуация, и она этого не переживёт. Хочу дальше жить жизнью обычных людей. Пока хочу отдохнуть, надышаться вдоволь свободной и беззаботной жизнью. О дальнейшей работе пока не думал», — сказал Отабек Артиков.

5 июня о прекращении деятельности также заявили Telegram-каналы Keshnews и Yazdurdiyev, также работающие в Кашкадарье.