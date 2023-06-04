4 июня примерно в 7:20 в Камашинском районе Кашкадарьинской области автомобиль Damas упал с обрыва, в результате погибли несколько человек, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, авария произошла на 38-м км дороги «Майданак-Кызылтепа», которая проходит через село Кон махалли «Каттаура». Из-за неосторожности водителя машина вылетела с дороги и сорвалась вниз.





В результате три человека погибли на месте происшествия, ещё трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

На место аварии прибыли спасатели УЧС области, хоким района и другие представители.

По данному факту ведётся следствие.