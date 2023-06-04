Казахстан подготовит инфраструктуру для транзита российского газа в Узбекистан к осенне-зимнему сезону 2023 года. Об этом на заседании по состоянию газовой отрасли в нижней палате парламента 2 июня сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, переговоры между Узбекистаном и «Газпромом» по объёмам и цене на газ все ещё продолжаются. Казахстанская сторона уже выразила готовность обеспечить транзит.

«И как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить. Причём мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова. Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, ну и в целом увеличения надёжности энергоснабжения центрально-азиатского региона», — сказал он.

Глава Минэнерго в кулуарах правительства 16 мая рассказал, что переговоры по возможности транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан идут «в достаточно конструктивном ключе».

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отмечал, что обсуждение коммерческих условий поставок российского газа начнётся только после решения технических вопросов. В конце апреля министр сообщил «Газете.uz», что газ из России в Узбекистан планируется поставлять через магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

Глава Минэнерго 30 мая снова встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге для обсуждения поставок российского газа.