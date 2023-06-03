Американский вишнёвый пирог
Пирог получается нежным, в меру сладким, с большим количеством сочной начинки.
Пирожки со штрейзелем и вишней
Пирожки из дрожжевого теста с вишнёвой начинкой и сливочной штрейзельной крошкой.
Тёртый пирог с вишней
Предлагаем приготовить вишнёвый пирог на основе песочного теста.
Шоколадный торт с вишней
Проверенный рецепт шоколадного торта с вишней.
Кекс с вишней
Нежное и сладкое тесто в сочетании с кислыми вишнями — основа домашнего кекса.
Сдобная косичка с творогом и вишней
Сдобная косичка порадует не только своим вкусом, но и видом.
Шоколадный кекс с вишней
Кекс с лёгкой вишнёвой кислинкой и выраженным шоколадным вкусом.
Рогалики с вишней
Знакомые с детства песочные рогалики с вишней в сахарной пудре.
Торт «Зимняя вишня»
Торт «Зимняя вишня» — настоящая находка для хозяек.