Американский вишнёвый пирог





Пирог получается нежным, в меру сладким, с большим количеством сочной начинки.

Пирожки со штрейзелем и вишней





Пирожки из дрожжевого теста с вишнёвой начинкой и сливочной штрейзельной крошкой.

Тёртый пирог с вишней





Предлагаем приготовить вишнёвый пирог на основе песочного теста.

Шоколадный торт с вишней





Проверенный рецепт шоколадного торта с вишней.

Кекс с вишней





Нежное и сладкое тесто в сочетании с кислыми вишнями — основа домашнего кекса.

Сдобная косичка с творогом и вишней





Сдобная косичка порадует не только своим вкусом, но и видом.

Шоколадный кекс с вишней





Кекс с лёгкой вишнёвой кислинкой и выраженным шоколадным вкусом.

Рогалики с вишней





Знакомые с детства песочные рогалики с вишней в сахарной пудре.

Торт «Зимняя вишня»





Торт «Зимняя вишня» — настоящая находка для хозяек.