Частная многопрофильная клиника Star Med Center в Чиланзарском районе Ташкента, где был прооперирован и скончался вайнер, основателя юмористического проекта Mittivine Фарход Маннопов, временно приостановила деятельность. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник управления лицензирования, аккредитации и развития медицинского туризма Министерства здравоохранения Узбекистана Жалолиддин Асамутдинов.

Напомним, 2 марта на Telegram-канале появилось видео, на котором Фарход Маннопов получил травму головы и носа во время купания в бассейне. После этого ему была сделана операция в Star Med Center, но он впал в кому и скончался 5 марта.

Согласно, лабораторным анализам и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), у него было выявлено искривление носовой перегородки, гиперплазия гайморовой пазухи, гиперплазия нижнего и среднего носовых ходов.

По словам главы Управления Минздрава, после этого с согласия пациента была проведена соответствующая операция. Ему сделали эндотрахеальный наркоз для проведения риносептопластики (пластическая операция по исправлению искривлённой носовой перегородки и коррекции формы носа). Однако во время операции состояние покойного резко ухудшилось. Несмотря на интенсивные и реанимационные мероприятия, 5 марта в 03:22 была зафиксирована биологическая смерть, сообщил он.

«В настоящее время работа клиники Star Med Center временно приостановлена в связи с проведением следственных действий. Также Минздравом совместно с соответствующими органами в установленном порядке проводится изучение по факту смерти Фархода Маннопова», — заявил Жалолиддин Асамутдинов.

6 марта прокуратура Чиланзарского района Ташкента возбудила уголовное дело по факту смерти вайнера по пункту «а» части 4 статьи 116 Уголовного кодекса — невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, повлёкшее человеческие жертвы.

Маннопов снимал короткие юмористические видеоролики (вайны) на различные бытовые темы. Он описывал свой блог Mittivine (1,3 млн подписчиков в Instagram) как «Жизнь простых пацанов».