Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента в пятницу назначил трое суток административного ареста молодым людям, устроившим пранк на проезжей части дороги, сообщила пресс-служба Ташкентских городских судов.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек с гипсом на ноге и с цветами в руке «спотыкается» прямо на пешеходном переходе, роняет костыль, оказывается на одном колене и делает «предложение руки и сердца» девушке, идущей навстречу. Водители автомобилей в это время стоят и ждут, а потом объезжают молодых людей. Девушка возвращает цветы, а парню помогают подняться и уйти с дороги.

Суд, рассмотрев дело в отношении 23-летнего М. Т. и 19-летнего Д. П., вынес решение о том, что они совершили правонарушение по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил каждому трое суток ареста с учётом обстоятельств, отягчающих административную ответственность (совершение правонарушения группой лиц) согласно части 4 статьи 32.