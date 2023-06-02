Таэквондистка из Узбекистана Светлана Осипова стала вице-чемпионкой на чемпионате мира в Баку (Азербайджан), сообщила пресс-служба Ассоциации таэквондо WT Узбекистана

Выступая в весовой категории свыше 73 кг, в решающем поединке она уступила представительнице Турции Нафие Куш со счётом 1:2 и завоевала серебряную медаль.

В ноябре прошлого года Светлана Осипова завоевала золотую медаль ЧМ по таэквондо и вошла в историю как первая таэквондистка страны, выигравшая мировое первенство.

30 мая в копилку сборной на ЧМ в Баку добавилась «бронза» чемпионата, которую завоевал Улугбек Рашитов.