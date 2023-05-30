В первый день чемпионата мира в Баку (Азербайджан) сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Улугбек Рашитов, выступающий в весовой категории до 68 кг, занял третье место. В полуфинале он уступил южнокорейскому спортсмену Хо-Джун Джин со счётом 1:2.

Это первая медаль чемпионата мира для Улугбека Рашитова. В 2021 году на летних Олимпийских играх 2020 он завоевал золотую медаль.

Во второй день соревнований мужчины будут бороться за медали в весовой категории до 58 кг, женщины — до 67 кг и до 73 кг.

Среди них три члена сборной Узбекистана:

-58 кг: Амирхон Тураев — Сергей Усков (Молдова);

-67 кг: Озода Собиржонова — Зейнаб Исмоили (Иран);

-73 кг: Саодатбегим Алиева — Янна Шнайдер (Германия).