В Узбекистане будет создан Перечень объектов национального природного наследия. Эта задача возложена на вновь созданное Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата указом президента Шавката Мирзиёева от 31 мая.

Министр экологии Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» сказал: «Мы знаем, что у нас есть материальное и нематериальное культурное наследие. Многие объекты нашего наследия включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Такой же список ЮНЕСКО есть и по природному наследию. Несколько наших объектов уже включены в этот список, но, к сожалению, у нас нет национального перечня объектов природного наследия».

По его словам, министерство изучило опыт Китая, где в национальный перечень включают вековые и тысячелетние деревья, красивые камни, водопады и другие объекты.

«Включают даже сезонные природные явления, такие как разлив рек, прилёт птиц, пейзажи. У нас это может быть прилёт фламинго», — поделился министр.

До 1 января 2024 года министерство должно провести инвентаризацию природных объектов, имеющих национальное значение. Это могут быть уникальные и неповторимые экосистемы, животные, растения и природные ландшафты. Опубликованный список будет постоянно обновляться.

«Это позволит нам сохранить эти объекты и передать их будущим поколениям. Сейчас зачастую получается так, что там может начаться строительство, могут перекрыть или изменить русло реки. Это всё влияет на биоразнообразие, природу. Перечень позволит определить территории, где нельзя строить, ломать, разрушать, открывать карьеры и так далее», — заявил Азиз Абдухакимов.

С 1 января 2024 года Минэкологии совместно с Международным союзом охраны природы, ЮНЕСКО и ФАО начнёт включать объекты природного наследия в репрезентативные списки международных организаций.