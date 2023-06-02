Шерзод Миржалилович Рабиев назначен заместителем министра юстиции Узбекистана постановлением президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба Минюста.

До назначения он работал директором Центра повышения квалификации юристов.

Шерзод Рабиев родился в 1984 году в городе Хаваст Сырдарьинской области. Окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2005 году.

На новом посту он будет отвечать за деятельность Управления государственного регулирования правового обслуживания, Управления по координации юридического образования и судбено-экспертной деятельности, Управления защиты прав человека, координировать работу юридических колледжей, содействовать работе Ташкентского государственного юридического университета и выполнять другие задачи.

В то же время президент освободил от должностей заместителей министра юстиции Актама Мухаммадиева и Тулкина Абдусаттарова «в связи с переходом на другую работу».

Улугбек Ташходжаев. Фото: Минюст.

Постановлением президента Улугбек Шухратович Ташходжаев назначен директором Агентства персонализации при Министерстве юстиции. До этого он работал директором Государственного центра персонализации при Кабинете министров, который после административной реформы стал Агентством персонализации при Минюсте.

Он родился в 1974 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский государственный институт востоковедения (бакалавриат), а в 2005 году — Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования Узбекистана (магистратура).

Улугбек Юсупов. Фото: Минюст.

Улугбек Мирталибович Юсупов назначен директором агентства «Узархив» при Министерстве юстиции. Он с 2019 года был директором агентства «Узархив» при Кабмине.

Улугбек Юсупов родился в Ташкенте в 1985 году,. Окончил в 2008 году Ташкентский университет информационных технологий.