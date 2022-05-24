Постановлением президента Узбекистана Тулкин Сайфуллаевич Абдусаттаров назначен заместителем министра юстиции, сообщила пресс-служба Минюста.
Тулкин Абдусаттаров родился в 1978 году, в 1999 году окончил Самаркандский государственный университет, в 2003 году — Университет мировой экономики и дипломатии и в 2007 году — Национальный университет Узбекистана, специальность — правовед.
В сентябре 2019 года был назначен директором Агентства по интеллектуальной собственности при Минюсте и одновременно заместителем министра юстиции. До этого возглавлял Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам в Законодательной палате Олий Мажлиса.
В марте текущего года при оптимизации структуры Минюста Агентство по интеллектуальной собственности вместе с Агентством госуслуг были преобразованы в департаменты Минюста.
В пресс-службе Минюста «Газете.uz» уточнили, что на посту замминистра Тулкин Абдусаттаров будет курировать деятельность Департамента интеллектуальной собственности.