Постановлением президента Узбекистана Тулкин Сайфуллаевич Абдусаттаров назначен заместителем министра юстиции, сообщила пресс-служба Минюста.

Тулкин Абдусаттаров родился в 1978 году, в 1999 году окончил Самаркандский государственный университет, в 2003 году — Университет мировой экономики и дипломатии и в 2007 году — Национальный университет Узбекистана, специальность — правовед.

В сентябре 2019 года был назначен директором Агентства по интеллектуальной собственности при Минюсте и одновременно заместителем министра юстиции. До этого возглавлял Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам в Законодательной палате Олий Мажлиса.

В марте текущего года при оптимизации структуры Минюста Агентство по интеллектуальной собственности вместе с Агентством госуслуг были преобразованы в департаменты Минюста.

В пресс-службе Минюста «Газете.uz» уточнили, что на посту замминистра Тулкин Абдусаттаров будет курировать деятельность Департамента интеллектуальной собственности.