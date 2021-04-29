Улугбек Шухратович Ташходжаев постановлением правительства от 28 апреля назначен директором Государственного центра персонализации при Кабинете министров Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

На этом посту он сменил Нажмиддина Тураходжаева, в феврале ставшего заместителем министра внутренних дел по информационным технологиям.

Улугбек Ташходжаев до конца января 2021 года занимал должность заместителя советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.