Актам Зайниддинович Мухаммадиев постановлением президента Узбекистана назначен новым заместителем министра юстиции, сообщила пресс-служба Минюста.

Актам Мухаммадиев (1977 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (1999 — бакалавриат, 2001 — магистратура), по специальности правовед.

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности ведущего консультанта в Министерстве юстиции, после чего занимал разные должности в системе министерства.

С 2017 года работал начальником Управления юстиции Ташкентской области.