В ночь на 1 июня в результате удара российской армии по Киеву погибли три человека, включая девятилетнего ребёнка, ещё 12 человек получили ранения, сообщила Национальная полиция Украины.

По данным Воздушных сил Украины, Россия использовала 10 ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в новой атаке. В сообщении говорится, что все ракеты были сбиты.

Обломками ракет повреждены многоквартирные дома, детский сад и медицинское учреждение в двух районах Киева.

Власти отменили все запланированные в городе мероприятия ко Дню защиты детей.

Нынешний обстрел столицы Украины стал по меньшей мере 18-м по счету за минувший месяц. В ночь на 30 мая жертвой атаки беспилотников на Киев стал один человек, ещё 13 пострадали.