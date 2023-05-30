Очередная воздушная атака России на Киев

В ночь на 30 мая Россия вновь атаковала Киев и Киевскую область иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В Воздушных силах Украины заявили, что в общей сложности российская армия запустила 31 дрон-камикадзе, украинская ПВО уничтожила 29 из них.

В результате этой атаки погиб один человек, ещё 13 человек пострадали — 9 в Киеве и четверо в области, сообщили в Национальной полиции. Также повреждены автомобили, сооружения и жилые дома.

В Киевской области зафиксировано более 50 обращений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

Нынешняя воздушная атака на Киев стала 17-й по счёт с начала мая и третьей за последние двое суток. Днём 29 мая Россия выпустила 11 крылатых и баллистических ракет по Киеву. Все они были сбиты.

Последствия атаки «шахедов»

Фото: ГСЧС Украины.





Фото: Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: Национальная полиция Украины.

Атака беспилотников на Москву

На фоне массированных обстрелов Киева третий день подряд утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву. По данным Министерства обороны РФ, в атаке участвовало восемь дронов, из них пять якобы были сбиты, ещё три подавлены средствами РЭБ. Российские СМИ называли цифры от 25 до 32 беспилотников.

Как отмечает «Вёрстка», главными направлениями беспилотников стали Запад Подмосковья и юго-запад Москвы. Дроны были замечены в районах Рублёвского и Ильинского шоссе, где расположены дома российской элиты и государственные резиденции.

Очевидцы выкладывали в соцсети видео взрывов и предположительной работы ПВО в Одинцово, Барвихе, Красногорске и других местах недалеко от Москвы.

Как минимум три беспилотника попали в жилые дома, один из них нёс взрывные устройства, которые не сдетонировали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения» и «никто серьёзно не пострадал».

Это не первая атака дронов на Москву. В ночь на 3 мая два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву ответом Киева на удар по одному из «центров принятия решений».

«Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков не уточнил, какой именно центр принятия решений имелся в виду.

Он также уточнил, что президент РФ Владимир Путин в прямом режиме получал информацию об атаке от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья.

Реакция украинских властей

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show так прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область:

«Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете (бить) по детям Украины, по Киеву и так далее?»

На прямой вопрос журналиста, имеет ли Украина отношение к этой атаке, Подоляк ответил, что в стране «с удовольствием смотрят» на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, но прямого отношения к ним Киев «конечно же, не имеет».