Молодёжная сборная Узбекистана по футболу покидает чемпионат мира среди игроков до 20 лет (U-20) в Аргентине. Матч 1/8 финала против Израиля, прошедший в ночь на 31 мая, завершился поражением узбекистанцев со счётом 0:1.

На 12-й минуте израильтяне могли открыть счёт — полузащитник Тай Абед Кассус замкнул навес головой, но мяч попал в штангу.

Похожим моментом узбекистанцы ответили на 20-й минуте. Нападающий Аббос Файзулаев прошёл по левому флангу и сделал прострел в штрафную, а полузащитник Шерзод Эсанов пробил в перекладину.

В конце матча Израиль усилил давление и провёл несколько потенциальных голевых атак. Cчёт был открыт в дополнительное время на 90+7' минуте после розыгрыша стандарта. После навеса в штрафную мяч отскочил от ног защитника Абубакира Ашурова и нападающий Анан Халаили пробил точно в ворота.

Таким образом, молодёжная сборная Узбекистана во главе с Равшаном Хайдаровым покидает турнир, а Израиль впервые в своей истории проходит в ¼ финала, где сыграет с победителем матча Бразилия-Тунис U-20.

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Видеообзор матча на сайте FIFA

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