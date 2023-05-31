Шахматист Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью в основном матче и проиграл в армагеддоне на старте турнира по классическим шахматам — Norway Chess, который проходит в норвежском городе Ставангере с 29 мая по 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 2,5 млн крон (около 243 тысяч долларов), победитель получит 750 тысяч крон (около $67,6 тысячи).

С 2019 года турнир проходит по уникальной системе: в случае ничьей в классической партии проводится дополнительная партия в формате армагеддон — игрок белыми получает 10 минут, а игрок чёрными — 7 минут, но ничья засчитывается как победа чёрных. За победу в классической партии даются три очка, за победу в армагеддоне — 1,5, за ничью в классику и поражение в армагеддоне — 1. Поражение в классической партии приносит 0 очков.

Всего через несколько дней после победы на кубке ChessKid Нодирбек Абдусатторов занял чистое первое место на блиц-турнире Norway Chess Blitz 2023 перед началом турнира по классическим шахматам в Ставангере.





В первом туре узбекистанец (19-е место в рейтинге ФИДЕ, 2731) с белыми фигурами сыграл вничью с Аниш Гири из Нидерландов (6-е место, 2768), но уступил в армагеддоне. Таким образом, Абдусатторов получил только один балл, а его соперник — 1,5.

Фабиано Каруана (7-е место, 2764) победил лидера мирового рейтинга ФИДЕ Магнуса Карлсена (2853), Гукеш Доммараджу (18-е место, 2732) обыграл Алирезу Фируджа (4-е место, 2785), а Шахрияр Мамедьяров (16-е место, 2738) и Уэсли Со (8-е место, 2760) превзошли своих соперников в армагеддоне.





Во втором туре Нодирбек Абдусатторов встретится с Арьяном Тари (104-е место, 2642).

Тренер по шахматам Георгий Шванов в статье для «Газеты.uz» оценил шансы узбекистанца на этом турнире.

Видеокомментарии гроссмейстеров на русском языке можно смотреть на youtube канале LevitovChess. Также освещать турнир в прямом эфире будут тренера ташкентского шахматного клуба CityChess (с 19:45).