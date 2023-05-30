Norway Chess — один из немногих шахматных турниров, ставших традиционным соревнованием XXI века. Он проходит ежегодно с 2013 года. В первых двух турнирах победу одержал российский гроссмейстер Сергей Карякин, в дальнейшем в пяти из восьми турниров первенствовал Магнус Карлсен.

С 2019 года турнир проходит по уникальной системе: в случае ничьей в классической партии проводится дополнительная партия в формате армагеддон — игрок белыми получает 10 минут, а игрок чёрными — 7 минут, но ничья засчитывается как победа чёрных. За победу в классической партии даются три очка, за победу в армагеддоне — 1,5, за ничью в классику и поражение в армагеддоне — 1. Поражение в классической партии приносит 0 очков.

Другой особенностью Ставангера является то, что начиная с 2015 года, вместо общепринятых случайных способов жеребьёвка проводится через предварительный турнир. Оказавшиеся в верхней половине таблицы сыграют пять из девяти партий белыми, шахматисты нижней — чёрными.

Фото: photochess / Twitter.

В этом году турнир представлен девятью шахматистами, чей рейтинг превышает 2700 пунктов — показатель игрока элитного уровня. Таковыми являются Магнус Карлсен, Алиреза Фирузджа, Хикару Накамура, Аниш Гири, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров, Доммараджу Гукеш и Нодирбек Абдусатторов. Десятый игрок, Арьян Тари, не является шахматистом топового уровня, но участвует в турнире как представитель страны-организатора.

Блиц-жеребьёвка завершилась единоличной победой узбекского гроссмейстера. В последнем туре он отставал на пол-очка от азербайджанца Мамедьярова, но обыграл своего соперника, индийца Гукеша, в то время как Мамедьяров уступил Хикару Накамуре.

Фото: photochess / Twitter.

Таким образом, Нодирбек получил самое удобное для себя распределение цветов и соперников. Ему предстоит сыграть белыми с Гири, Фирузджой, Гукешем, Каруаной и Накамурой. Шахматы — игра часто непредсказуемая, но можно попробовать сделать предварительные прогнозы.

Противостояния с Гукешем и Каруаной часто складываются в пользу Нодирбека. Он победил Гукеша и Каруану на Олимпиаде 2021 года. С тех пор Абдусатторов несколько раз одерживал победу над Гукешем менее значимых поединках. Поэтому можно оценить его шансы в этих партиях как весьма высокие.

Аниш Гири — шахматист труднопробиваемого стиля, его принципиальные поединки с нашим шахматистом — на Олимпиаде и в Вейк-ан-Зее — закончились вничью. В классической партии и этого турнира весьма вероятен мирный исход.

19-летний Алиреза Фирузджа возвращается в классические шахматы после длительного перерыва. В начале мая он поделил 2−5 место на сильном турнире в Бухаресте. Американец Хикару Накамура также в последнее время практически не играет в серьёзных турнирах за доской, постепенно переключаясь на шахматный стриминг. Тем не менее, в марте он одержал победу на кубке США. Результат в партиях Нодирбека против этих шахматистов предсказать крайне трудно.

Алиреза Фирузджа. Фото: ФИДЕ.



Чёрными фигурами Абдусатторов сыграет против Уэсли Со, Шахрияра Мамедьярова, Арьяна Тари и Магнуса Карлсена. Американец филлипинского происхождения Со известен спокойным миролюбивым стилем. Часто создаётся впечатление, что он не настроен на борьбу за самые высокие места. В то же время, его нельзя недооценивать: если соперник допускает огрехи, Уэсли наказывает методично и неумолимо.

Уэсли Со. Фото: ФИДЕ.



Шахрияр Мамедьяров один из 14 шахматистов в истории, когда-либо преодолевавших рейтинговый порог в 2800 пунктов. В 2018 году, с рейтингом в 2820, он был вторым шахматистом мира. В последние годы Шахрияр не демонстрирует прежних успехов, но благодаря агрессивному боевому стилю остаётся опасным соперником для любого игрока. В прошлом году он занял второе место сразу после Магнуса. Партия против него чёрными может стать опасным испытанием для Нодирбека.

Арьян Тари изначально воспринимается как аутсайдер турнира. В прошлом году он занял восьмое место, в 2021 — шестое из шести. Даже играя чёрными, Нодирбек может попытаться одержать победу.

Партия против Магнуса состоится в последнем туре. Её течение и исход будут во многом зависеть от турнирного положения соперников к этому моменту. В случае если партия будет решать распределение мест на пьедестале, можно ожидать серьёзной борьбы. Абдусатторов нанёс поражение Карлсену в единственной их классической партии (Tata steel 2023), к тому же опередив в итоговой таблице. Экс-чемпион мира наверняка будет полон желания взять реванш и продемонстрировать, что даже отказавшись защищать корону, он остаётся сильнейшим игроком. Преимущество первого хода будет в этом серьёзным подспорьем. В то же время, можно вспомнить, что в Вейк-ан-Зее Нодирбек победил чемпиона именно чёрным цветом.

Фото: David Llada.

При этом необходимо учитывать, что на турнирное положение и настрой шахматистов будут влиять и результаты партий в формате армагеддон.

В случае дележа первого места по итогам турнира будет проведён тай-брейк. Сперва две партии с контролем три минуты плюс две секунды добавления, если они не выявят победителя — ещё две такие же партии. В случае равного счёта и в них, будет сыгран армагеддон по правилам, аналогичным таковым в основном турнире.

Турнир продлится до 9 июня с выходными днями 2 и 7 июня. Видеокомментарии гроссмейстеров на русском языке можно смотреть на youtube канале LevitovChess. Также освещать турнир в прямом эфире будут тренера ташкентского шахматного клуба CityChess.