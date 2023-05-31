Доверенный представитель американской компании Mars, Inc, производителя шоколадных батончиков Mars, Snickers и Bounty, обратился в Департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции Узбекистана с сообщением о нарушений прав на эти бренды, сообщили в ведомстве.

Компания просила принять меры в отношении некого ООО «А. Б», которое, по заявлению американского производителя, изготавливало контрафактную продукцию под созвучными и схожими по написанию названиями Strikers, Maris и Bonti.

Департамент по итогам проверки местного предприятия составил в его отношении административный протокол по части 1 статьи 177 Кодекса об административной ответственности (Незаконное использование чужого товарного знака).

Обёртку контрафактной продукции было постановлено утилизировать, этот процесс, снятый на видео, также опубликовала пресс-служба департамента.