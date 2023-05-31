Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана рассматривают проект закона, который отменит уголовную ответственность за публичное оскорбление первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Казахстана.

Речь идёт о двух статьях уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за публичное оскорбление и посягательство на честь и достоинство первого президента, а также нарушение гарантий его неприкосновенности.

«В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости, поскольку самого статуса „Елбасы“ уже не существует. Поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не применяется», — пояснила председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента Снежанна Имашева.

Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум о внесении поправок в Конституцию. По его результатам из основного закона были исключены статья о статусе и полномочиях первого президента и статья о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.

В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». После этого Назарбаев лишился права обращаться к народу Казахстана и выступать перед парламентом.

Нурсултан Назарбаев начал постепенно лишаться своих привилегий после массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года. Одним из требований протестующих было отстранение Назарбаева от властных полномочий.