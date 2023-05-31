Кенгаш народных депутатов Мирзо-Улугбекского района Ташкента решением от 29 мая утвердил выделение 306,2 млн сумов в виде надбавок за апрель к зарплатам сотрудников хокимията, в том числе хокима района, а также секретариата кенгаша. Документ подписан хокимом района Шавкатбеком Иргашевым, одновременно возглавляющим местный кенгаш.

Сайт Kun.uz, обративший на это внимание, сообщил, что хокимият района имеет задолженность на сумму более 500 млн сумов по выплате компенсаций согласно судебным решениям.

Выдача надбавки в размере до 200% от должностного оклада по результатам оценки деятельности работников секретариатов кенгашей, аппаратов хокимов Ташкента и районов столицы, а также территориальных подразделений органов госуправления была одобрена указом президента от 17 августа 2018 года. Надбавки выдаются за счёт перевыполнения прогноза доходов местных бюджетов.

В решении кенгаша о выделении надбавок говорится, что проект решения был опубликован для общественного обсуждения с 16 по 26 мая, но поо нему не поступило никаких комментариев. У документа всего чуть более 50 просмотров. О размещении проекта документа для обсуждения хокимият не сообщал.

В пресс-службе районного хокимията «Газете.uz» уточнили, что надбавки выделены по итогам заключения специальной комиссии по реализации мероприятий за счёт дополнительных источников местного бюджета.

В хокимияте отметили, что такие же решения принимаются во всех районах Ташкента: «В рамках экспериментальной системы, утверждённой указом президента, могут устанавливаться надбавки к зарплате каждого сотрудника, исходя из результатов оценки его деятельности… Если оценки плохие, то сотрудник не получает надбавку».

Надбавка не равна 200% — это предельный размер, она может составить и 50%, и 100%. Надбавку в размере 150% в районе получили только «один-два человека», отметили в пресс-службе.

«Есть сотрудники, которые получают 800−900 тысяч сумов в месяц. Если надбавка составляет 150%, то сотрудник получит дополнительно 1,2 млн сумов… Надбавки получили более 40 сотрудников… В их числе есть хоким, заместители хокима», — отметили в администрации.

Напомним, 16 января президент Шавкат Мирзиёев на фоне энергокризиса, который в этом году остро ощущался в столице, отправил в отставку бывшего хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Хоким Юнусабадского района Бохадир Абдувалиев, хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев и хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев получили выговоры.

В хокимияте района отметили, что надбавка не выдаётся в течение трёх месяцев после получения выговора, в том числе если это касается хокима или заместителя хокима.

Отметим, что в прошлом году депутат кенгаша Учтепинского района столицы Нуриддин Зайнитдинов обращался в Сенат с просьбой отменить решение кенгаша о выделении надбавок на общую сумму 1,5 млрд сумов в связи с недостатками в районе (на них указывал и президент).