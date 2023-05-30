В конце декабря прошлого года в соцсетях распространилось видео, на котором девочка в одиночку переплывает реку на лодке в Сырдарьинской области, чтобы попасть в школу.

Школьница, проживая в Бекабадском районе Ташкентской области, сплавлась по реке в школу в Гулистанский район Сырдарьи. После общественного резонанса её дом посетили и. о. хокима Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев, начальник областного управления по чрезвычайным ситуациям, а также хоким Бекабадского района Ташкентской области. Ей подарили ноутбук и книги, а также дали рекомендации по безопасному пересечению реки.

Как сообщили 30 мая в пресс-службе хокимията Сырдарьинской области, Акмалжон Махмудалиев пообещал тогда родителям школьницы помочь ей получить хорошее образование. С нового учебного года девочка будет обучаться академической гребле в Центре подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в Гулистане.

Центр предоставляет проживание и четырёхразовое бесплатное питание, а в свободное время — возможность изучения программирования и IT в «молодёжном центре».