Девочку, самостоятельно переплывающую реку Сырдарью на лодке, чтобы добраться до школы, навестил и. о. хокима Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев. Об этом сообщила пресс-служба УЧС Сырдарьинской области.

Представители власти обратили внимание на этот случай после того, как видео с маленькой девочкой распространилось в соцсетях.

Девочка, проживая в Бекабадском районе Ташкентской области, отправлялась по реке в школу в Гулистанский район Сырдарьи. Мать школьницы рассказала, что школа находится далеко, в 30−40 км от дома, поэтому родители отправляют её в школу в понедельник, а в субботу она возвращается домой. Всю неделю девочка живёт у тёти в Гулистанском районе.





Школьница сказала, что плыть на лодке совсем несложно.

Дом девочки, помимо главы области, который подарил ей ноутбук и книги, посетили начальник областного УЧС, а также хоким Бекабадского района Ташкентской области.





Чиновники пообщались с членами семьи и дали рекомендации по безопасному пересечению реки, говорится в сообщении.





По поручению и. о. хокима Сырдарьи между берегами реки будут установлены специальные приспособления с тросами для безопасного передвижения лодки, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията.