Десятки человек пострадали на севере Косово в результате столкновений сербских демонстрантов с полицией и миротворцами KFOR — миссии НАТО, отвечающей за обеспечение стабильности в регионе, сообщает BBC.

По данным KFOR (Kosovo Force), пострадали 25 представителей миссии. Переломы и ожоги получили миротворцы из Венгрии и Италии, уточнили в миссии. Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, ранены более 50 сербов.

Ситуация в регионе обострилась в апреле, когда в нескольких северных городах Косово, где преобладает сербское население, прошли местные выборы. Сербы бойкотировали эти выборы, в итоге на них победили албанские политики. Явка составила менее 4%.

26 мая мэры-албанцы вступили в должность. Местные жители устроили протесты против такого решения, собравшись перед административными зданиями в большинстве сербских муниципалитетов Косово. Впоследствии между протестующими и полицией начались столкновения.

На помощь полиции 29 мая были направлены отряды KFOR. Самые крупные инциденты были зафиксированы в муниципалитете Звечан.

Кадры столкновений на улицах Звечане.

На ситуацию уже отреагировали в НАТО и ряде западных стран. НАТО назвало атаки на KFOR «абсолютно неприемлемыми» и призвало все стороны «воздерживаться от действий, которые ещё больше разжигают напряжённость».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении осудил действия правительства Косово, «которые ведут к эскалации напряжённости на севере и усилению нестабильности». Он призвал «прекратить насильственные меры» и призвал к диалогу.

В МИД Германии также призвали к «немедленному прекращению любого насилия и любых действий, разжигающих напряжённость» и к переговорам между Белградом и Приштиной.