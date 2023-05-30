В Кыргызстане в городе Чолпон-Ата 2 июня состоится второй саммит «Европейский союз — Центральная Азия» под председательством президента страны Садыра Жапарова, сообщила пресс-служба главы государства.

По данным кыргызской стороны, в саммите примут участие глава Европейского совета Шарль Мишель, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

Будут обсуждены состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух регионов, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия государств Центральной Азии и Евросоюза.

Кроме того, президент Садыр Жапаров проведёт двусторонние встречи с главами делегаций.

Напомним, предыдущий, первый по счету, саммит глав Евросоюза и Центральной Азии прошёл в Астане 27 октября 2022 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на нем, заявил, что глобальная и региональная ситуация требует более активной поддержки Евросоюзом интеграции в Центральной Азии. Он также предложил разработать в рамках этого формата стратегическую программу по углублению торгово-экономического сотрудничества и развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.