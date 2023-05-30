Президент Узбекистана поручил Агентству по противодействию коррупции совместно с Министерством энергетики до 1 сентября разработать и внести в Администрацию президента проект документа о превращении топливно-энергетической отрасли в «сферу без коррупции». Это предусмотрено указом главы государства от 24 мая.

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре поручено повысить ответственность каждого работника системы «в целях обеспечения принудительного исполнения актов о взыскании задолженности за потреблённые энергоресурсы».

СГБ, МВД и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре должны усилить меры по проведению оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению незаконного подключения к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям, хищения топливно-энергетических ресурсов.

Департаменту дополнительно поручено совместно с «Узэнергоинспекцией» регулярно изучать целевое расходование средств бюджетов бюджетной системы и государственных целевых фондов, а также зарубежных кредитов, привлекаемых под государственную гарантию, для внедрения установок возобновляемых источников энергии, энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

Как мы сообщали, с 1 сентября в Узбекистане планируется запустить систему приёма от граждан фото- и видеоматериалов о правонарушениях, связанных с использованием электрической, тепловой энергии и газа. Платформа «Энергоконтроль» будет внедрена в порядке эксперимента в 2024 году.

Указом президента также расширяются задачи органов прокуратуры в сфере контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов. Они будут проводить прокурорский мониторинг через изучение исполнения законов путём наблюдения, проведения опросов, осмотра объектов, сопоставления статистической информации и других данных. В связи с этим указом президента расширен штат органов прокуратуры.

Напомним, проект «Сфера без коррупции» был начат в порядке эксперимента со сфер капитального строительства и высшего образования. Он был начат с 1 августа 2019 года. С 1 апреля 2020 года планировалось поэтапно внедрять проект и в других сферах.