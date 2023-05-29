Президент Узбекистана 24 мая подписал указ «О совершенствовании механизмов государственного контроля и внедрении системы „цифровой энергоконтроль“ в топливно-энергетической отрасли».

В документе отмечается, что из-за ослабления вертикального управления и строгого ведомственного контроля в системе топливно-энергетического обеспечения увеличились случаи хищения энергоресурсов. «Неполная цифровизация контроля процессов от производства до поставки потребителю приводит к сохранению человеческого фактора на высоком уровне», — говорится в документе.

Отсутствует также информационный обмен между производителями, поставщиками и контролирующими ведомствами, из-за чего нет возможности своевременно выявлять и устранять расхождения между объёмами ресурсов, отмечается в указе.

Согласно документу, будет внедрена автоматизированная система контроля и учёта использования электроэнергии и природного газа, а также новая система предупреждения и ликвидации случаев хищения топливно-энергетических ресурсов.

С 1 сентября Министерству энергетики поручено запустить систему приёма от граждан фото- и видеоматериалов о правонарушениях, связанных с незаконным пользованием электрической, тепловой энергией и газом. Подразделения Минэнерго для установления личности нарушителей будут обращаться в органы внутренних дел.

Граждане, сообщившие о нарушениях, получат денежное вознаграждение. При этом разглашение личности заявителей не допускается.

Указом планируется расширить задачи органов прокуратуры в этой сфере. Они будут проводить прокурорский мониторинг через изучение исполнения законов путём наблюдения, проведения опросов, осмотра объекта прокурорского надзора, сопоставления статистической информации и иных данных.

При этом процедура проверки не будет распространяться на контрольные мероприятия Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Минэнерго. Речь идёт о проверках на предприятиях с госдолей, занимающихся производством (добычей), переработкой, транспортировкой, поставкой и распределением ресурсов, на предмет соблюдения законодательства.

До 1 сентября Генпрокуратура должна внедрить систему «Прокурорский надзор» по ведению единой базы мероприятий надзора за исполнением законов, в том числе законодательства в сфере использования топливно-энергетических ресурсов.

В деятельность «Узэнергоинспекции» в порядке эксперимента будет внедрена платформа «Энергоконтроль» и пилотной версии её мобильного приложения в Кашкадарьинской области — в срок до 1 марта 2024 года, полной версии — в срок до 1 октября 2024 года.

Задачами платформы будет цифровизация процесса дистанционного контроля потребления энергоресурсов, ведение мониторинга добычи, производства, передачи, распределения и потребления ресурсов, а также их количественной сохранности юридическими и физлицами (кроме населения), выявление расхождений между объёмами потребления и поставок и другое.

Как мы сообщали ранее, в Узбекистане внедрят единую автоматизированную систему движения газа. До 1 июля поручено завершить установку электронных счётчиков на всех точках приёма и подачи газа и интегрировать их с базой данных налоговых органов. Кроме того, будет создана система сбора информации о договорах по газу и нефти.