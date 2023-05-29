Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах президента страны. Об этом в воскресенье вечером объявил председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер, сообщает «Анадолу».

По итогам предварительного подсчёта более 99% бюллетеней во втором туре выборов президента Турции Реджеп Эрдоган набирает 52,15% и переизбирается на новый пятилетний срок.

Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает 47,86% голосов.

Эрдоган также объявил о своей победе на встрече с жителями, собравшимся в районе Ускюдар в Стамбуле.

«Сегодня победила вся Турция! Голосование 28 мая открыло новую страницу в развитии нашей страны. Началась реализация концепции „Столетие Турции“», — заявил он.

Глава Турции подчеркнул, что результаты второго тура выборов подтвердили, что «никто не в силах посягать на достижения Турции», а также выразил признательность народу Турции «за праздник демократии».

Эрдоган привлёк внимание к первым поздравлениям, поступившим в его адрес от зарубежных коллег. «Только что звонил президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев. Состоялся телефонный разговор и моим братом из Узбекистана Шавкатом Мизиёевым. Звонил также премьер Ливии. Поступил звонок из Катара. Все готовы посетить Турцию и лично поздравить меня», — сообщил турецкий лидер.





Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы «одними из самых несправедливых за последние годы». В выступлении перед сторонниками он назвал подсчёт голосов несправедливым и заявил, что продолжит борьбу за смену «авторитарного правительства».

«Я всегда боролся за вас и я продолжу бороться за вас <...> Мы продолжим бороться за демократию и я прошу вас принять участие в этой борьбе <...> Мы видим, как один человек лишает нас демократических ценностей», — сказал он.

Кылычдароглу также добавил, что голосование показало желание народа сменить авторитарное правительство.