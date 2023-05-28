Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 мая в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с «убедительной исторической победой» на воскресных президентских выборах.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства».

В ходе беседы были также рассмотрены актуальные вопросы углубления узбекско-турецких отношений и расширения многопланового сотрудничества.

Президенты условились о «продолжении активных контактов на всех уровнях в целях подготовки повестки дня очередного заседания Совета на высшем уровне».

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

По предварительным итогам, которые приводит агентство Anka на основе данных подсчёта 98% голосов, Реджеп Эрдоган набрал 52%, Кемаль Кылычдароглу — 48%. Явка на выборах составила 86%.

Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Шавкат Мирзиёев поздравлял Реджепа Эрдогана с их «успешным проведением». Тогда оба основных кандидата набрали меньше требуемых 50% голосов, отрыв между ними был небольшим — 49,52% и 44,88% соответственно. «Газета.uz» подробно писала о первом туре выборов.