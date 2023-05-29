Шахматист Нодирбек Абдусатторов примет участие в одном из самых престижных турниров по классическим шахматам — Norway Chess, который пройдёт в норвежском городе Ставангере с 29 мая по 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 2,5 млн крон (около 243 тысяч долларов), победитель получит 750 тысяч крон (около $67,6 тысячи).
В турнире также сыграют:
- лидер мирового рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен (2853);
- Алиреза Фируджа (4-е место, 2785)
- Хикару Накамура (5-е место 2775)
- Аниш Гири (6-е место, 2768)
- Фабиано Каруана (7-е место, 2764)
- Уэсли Со (8-е место, 2760)
- Шахрияр Мамедьяров (16-е место, 2738)
- Гукеш Доммараджу (18-е место, 2732)
- Нодирбек Абдусатторов (19-е место, 2731)
- Арьян Тари (104-е место, 2642).
Нодирбек Абдусатторов после недавней победы на третьем этапе Тура чемпионов ChessKid сказал, что не будет отмечать победу, а начнёт готовиться к турниру в Ставангере 2023, особенно, к встрече с Магнусом Карлсеном, которого он успел победить в Вейк-ан-Зее в начале 2023 года.
«Я просто начну концентрироваться на Norway Chess… конечно, Магнус там играет. Я очень рад сыграть против него», — отметил он.
Магнус Карлсен четыре раза подряд побеждал на Norway Chess (с 2019 по 2022 годы), но при этом он сыграет в классику впервые после длительного перерыва. Сам норвежец отмечает, что на данный момент даже не знает, в какой форме находится: «Прямо сейчас я даже не представляю, насколько хорошо я играю в классические шахматы. Будет интересно протестировать это снова».
Супертурнир Norway Chess 2023 начнётся с блиц-турнира в 22:00, по итогам которого будет сформирован порядок пар для классической стадии. Формат блица: круговой турнир на 10 игроков. Контроль времени: 3+2. Игроки получают 1 очко за победу, 0,5 за ничью и 0 за поражение.