Шахматист Нодирбек Абдусатторов примет участие в одном из самых престижных турниров по классическим шахматам — Norway Chess, который пройдёт в норвежском городе Ставангере с 29 мая по 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 2,5 млн крон (около 243 тысяч долларов), победитель получит 750 тысяч крон (около $67,6 тысячи).





В турнире также сыграют:

лидер мирового рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен (2853);

Алиреза Фируджа (4-е место, 2785)

Хикару Накамура (5-е место 2775)

Аниш Гири (6-е место, 2768)

Фабиано Каруана (7-е место, 2764)

Уэсли Со (8-е место, 2760)

Шахрияр Мамедьяров (16-е место, 2738)

Гукеш Доммараджу (18-е место, 2732)

Нодирбек Абдусатторов (19-е место, 2731)

Арьян Тари (104-е место, 2642).

Нодирбек Абдусатторов после недавней победы на третьем этапе Тура чемпионов ChessKid сказал, что не будет отмечать победу, а начнёт готовиться к турниру в Ставангере 2023, особенно, к встрече с Магнусом Карлсеном, которого он успел победить в Вейк-ан-Зее в начале 2023 года.

«Я просто начну концентрироваться на Norway Chess… конечно, Магнус там играет. Я очень рад сыграть против него», — отметил он.

Магнус Карлсен четыре раза подряд побеждал на Norway Chess (с 2019 по 2022 годы), но при этом он сыграет в классику впервые после длительного перерыва. Сам норвежец отмечает, что на данный момент даже не знает, в какой форме находится: «Прямо сейчас я даже не представляю, насколько хорошо я играю в классические шахматы. Будет интересно протестировать это снова».

Супертурнир Norway Chess 2023 начнётся с блиц-турнира в 22:00, по итогам которого будет сформирован порядок пар для классической стадии. Формат блица: круговой турнир на 10 игроков. Контроль времени: 3+2. Игроки получают 1 очко за победу, 0,5 за ничью и 0 за поражение.