Шахматист Узбекистана Нодирбек Абдусатторов одержал сенсационную победу над действующим чемпионом мира по классическим шахматам Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура супертурнира Tata Steel Chess 2023, проходящего в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

GM Nodirbek Abdusattorov defeats the world champion at the age of 18! An achievement of a lifetime for the Uzbek number-one.



The last time Carlsen lost two classical games in a row was in 2015 at the European Team Chess Championship.#TataSteelChess pic.twitter.com/JsZK4475dV