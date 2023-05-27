Шахматист Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом Кубка ChessKid 2023 — третьего из шести этапов Тура чемпионов.





О ChessKid

Как сообщает шахматная школа City Chess, на стадии нокаута соревновались 56 игроков в трёх различных дивизионах, определяемых по результатам отборочных турниров. В первом дивизиозне — 8 игроков, во втором — 16 и в третьем — 32. В каждом дивизионе предусмотрены призовые деньги и очки серии.

Стадия нокаута разделена на верхнюю и нижнюю сетку. Это значит, что проигравшие в верхней сетке получат шанс отыграться в нижней. Контроль времени: 15+3. В первом и втором дивизионах проводятся матчи из четырёх игр в группе победителей и двух игр в группе проигравших.

В первом дивизионе приняли участие восемь игроков. Из них — Хикару Накамура из США (2775 очков и 5-е место в рейтинге ФИДЕ), Фабиано Каруана из США (2764 и 7-е место) и Нодирбек Абдусатторов (2731 и 19-е место) получили приглашение по итогам предыдущего турнира. Первый шахматист мира (2853) снялся с турнира.

Остальные игроки прошли отбор: Кирилл Шевченко (2684, 52-е место), Аниш Гири (2768, 6-е место), Левон Аронян (2745, 11-е место), Алиреза Фирузджа (2785, 4-е место) и Дмитрий Колларс (2607). Однако Шевченко, Гири и Аронян снялись с турнира, и их заменили Йорден ван Форест (2689, 46-е место), Александр Шиманов (2581, 333-е) и Жюль Муссар (2644, 101-е).

Победа Абдусатторова

В первом туре 18-летний Абдуатторов спокойно выиграл две партии из трёх у Жюля Муссара (2,5:0,5) и раз сыграл вничью, что позволило выйти ему в полуфинал. И в этом мини-матче успех в первой партии оказался решающим.

Узбекистанец в интервью Chess.com сказал, что возможность участвовать в таком сильном турнире — большая честь для него, и он постарается показать себя с лучшей стороны.

В полуфинале он обыграл Фабиано Каруана, потому что лучше играл в шахматы — так описали итоги матча в Chess.com. После скучной ничьей в первой партии Абдусатторов выиграл вторую, забрав ферзём пешки ферзевого фланга и отразив контратаку. Каруана отыгрался в третьей партии, но в четвёртой Абдусатторов получил большой перевес после ошибки противника. Итоговый счёт — 2,5:1,5.

После матча узбекистанец заявил: «Игра в его фирменных дебютных вариантах складывалась в мою пользу. Я получил позиционный перевес сначала белыми, а потом и чёрными. Я получал активную игру».

В финале Нодирбек Абдусатторов превзошёл Йордена ван Фореста. После двух ничьих он вышел вперёд в третьей партии мини-матча. В четвёртой узбекистанец допустил зевок и получил проигранную позицию, но сумел добиться ничьей. В других партиях Абдусатторов смог вырвать победу (2,5:1,5) и выйти в суперфинал как победитель верхней сетки.





В суперфинале узбекистанец вновь встречался с Фабиано Каруаной, который смог пройти соперников во второй сетке. Первая партия матча завершилась боевой ничьей. Нодирбек смог выстоять в проигронной позиции и спасти положение.

Во второй партии Абдусатторов вышел вперёд, но в третьей Каруана отыгрался. В решающей четвёртой партии узбекистанец победил (2,5:1,5).

Кубок ChessKid — третий из 6 этапов Тура чемпионов, самой престижной серии онлайн-турниров с призовым фондом 2 млн долларов, растянувшейся с февраля по декабрь. В самом ChessKid призовой фонд составляет 235 тысяч долларов, за победу в первой сетке предусматривается 30 тысяч долларов.