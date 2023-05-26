Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании ЕАЭС в Москве сообщает РИА Новости.
«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — отметил политик.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана». Он также добавил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.
Ранее на пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии, что Баку будут соблюдать права армян на этой территории.
Власти Армении и Азербайджана активизировали процесс урегулирования конфликта по Нагорному Карабаху в начале мая: министры иностранных дел двух стран встречались в Вашингтоне и Москве, а лидеры государств — в Брюсселе под наблюдением главы Евросовета Шарля Мишеля.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. После очередного резкого обострения ситуации в конце сентября 2020 года Ереван согласился вернуть под контроль Баку часть Нагорного Карабаха, стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Вдоль линии соприкосновения была размещена российская миротворческая миссия.