Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании ЕАЭС в Москве сообщает РИА Новости.

«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — отметил политик.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана». Он также добавил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Ранее на пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии, что Баку будут соблюдать права армян на этой территории.

Власти Армении и Азербайджана активизировали процесс урегулирования конфликта по Нагорному Карабаху в начале мая: министры иностранных дел двух стран встречались в Вашингтоне и Москве, а лидеры государств — в Брюсселе под наблюдением главы Евросовета Шарля Мишеля.