Инвестиции в экологически чистые технологии в мире в 2023 году вырастут до 1,7 трлн долларов. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). Речь идёт о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), электромобилях, атомной энергетике, топливе с низким уровнем выбросов и других «зелёных» технологиях.

Вложения в традиционную энергетику — уголь, газ и нефть — составят чуть более 1 трлн долларов. Общий объем инвестиций в энергетический сектор, по прогнозу МЭА, в этом году составит 2,8 трлн долларов.

«На каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, сейчас приходится около 1,7 доллара на чистую энергию. Пять лет назад это соотношение было один к одному. Одним из ярких примеров являются инвестиции в солнечную энергетику, которые впервые превысят объем инвестиций в добычу нефти», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Агентство ожидает, что в 2023 году в солнечную генерацию будет вложено 380 млрд долларов.

МЭА отмечает, что вложения в «зелёную» энергетику в последние годы стимулировались целым рядом факторов, в том числе усилением политической поддержки сектора в США, Европе, Японии, Китае и других странах, а также неустойчивыми ценами на ископаемое топливо, особенно на фоне вторжения России в Украину.

Более 90% прироста инвестиций в чистую энергетику с 2021 года наблюдается в странах с развитой экономикой и в Китае. Во многих развивающихся странах инвестиции в ВИЭ, по оценке агентства, сдерживаются более высокими процентными ставками, неясные основами политики, слабой сетевой инфраструктурой, финансовыми трудностями коммунальных служб и высокой стоимостью привлечения капитала.