Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление выпускникам школ. 25 мая более чем в 10 тысячах школ страны звучит «последний звонок». В этом году около 392 тысяч юношей и девушек прощаются со школой.

«От всего сердца поздравляю всех вас с получением аттестатов зрелости и вступлением в самостоятельную жизнь», — отметил глава государства.

«На пути к современным знаниям, освоению востребованных профессий, обретению достойного места в обществе вас ждут безграничные возможности, которые закреплены в нашей обновлённой Конституции», — подчеркнул он.

«Несомненно, такие молодые люди, как вы, стремящиеся использовать свои знания, таланты и потенциал, стать достойными сыновьями и дочерями Родины, являются золотым фондом, бесценным достоянием Нового Узбекистана», — добавил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «сегодня в развитии нашей Родины начался период национального подъёма» и привёл ряд цифр о развитии сферы образования: в прошлом году было построено и отремонтировано 807 школ, в этом году в школы поставлено 40 тысяч компьютеров и 442 комплекта робототехники, в стране действуют 210 вузов, 330 профессиональных школ, около 400 колледжей и техникумов, в 154 вузах организованы заочная и в 15 вузах — дистанционная формы обучения, созданы моноцентры, IT- и технопарки, где молодёжь получает современные профессии и учится вести бизнес.

«Каждый юноша и каждая девушка, окончившие сегодня школу, будут окружены вниманием и заботой народа и государства», — заверил президент.

«Вас ждут ещё более высокие и ответственные рубежи. Мы задействуем все свои силы и возможности, чтобы каждый из вас занял достойное место в жизни», — отметил он.

«Прошу вас, мои дорогие юноши и девушки: неустанно учитесь, ищите и познавайте, овладевайте современными знаниями! Если вы будете ценить своё драгоценное время, постоянно совершенствоваться, уверенно идти к своим заветным мечтам, планам и целям, то обязательно достигнете больших высот», — заключил Шавкат Мирзиёев.