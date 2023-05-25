На газовом месторождении «Галкыныш» в Туркменистане вышли из строя установки по очистке газа от серы. В нитке газопровода «Центральная Азия — Китай», который проходится через территорию Узбекистана, ушло большое количество газа, загрязнённого серой, сообщил на днях со ссылкой на источника в концерне «Туркменгаз» портал turkmen.news.

По данным издания, серу в товарном газе в ночь на 17 мая обнаружили специалисты китайской CNPC на границе Туркменистана с Узбекистаном. Проверка показала, что газ без очистки закачивается в газопровод и отправляется в Китай уже несколько дней.

Сайт пишет, что газ с серой повреждает трубы, и на протяжении нескольких дней на узбекистанском участке газопровода протяжённостью 80 км фиксировались утечки. CNPC якобы потребовала от Туркменистана отреагировать на инцидент и наказать виновных. В будущем китайская сторона предположительно намерена добиваться выплаты компенсации.

Издание turkmen.news сообщает, что причиной поломки установок по очистке газа стала несвоевременная закупка реагентов и запчастей, а также нехватка специалистов.

В Министерстве энергетики Узбекистана на запрос «Газеты.uz» опровергли информацию об утечке.

«Транзит с нашей стороны осуществляется по графику. Все показатели регулярно проверяются. Никаких отклонений нет. В наших системах нет упомянутой утечки. Все системы работают», — отметили в министерства.

В январе 2023 года во время аномальных морозов поставки газа с месторождения «Галкыныш» в Узбекистан прекратились почти на 10 дней из-за образования гидрата на внутрипромысловых коммуникациях. В Минэнерго опровергали, что Узбекистан требовал компенсации за срывы поставок газа.

Согласно данным Агентства статистики, полученным «Газетой.uz», за 11 месяцев (январь-ноябрь) 2022 года Узбекистан закупил у Туркменистана 2,26 млрд кубометров газа за 154,2 млн долларов США. В декабре объём поставок составил уже 127,7 млн долларов (всего за 2022 год — 281,9 млн долларов, что на 82,5% больше показателя 2021 года). В том месяце глава Администрации президента посещал Ашхабад для встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым и заключения контракта на поставку 1,5 млрд кубометров газа на зимний сезон.