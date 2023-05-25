Днём 24 мая с балкона квартиры в жилом комплексе «Новомосковская» компании Golden House в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента с помощью специального крана был снят флаг Украины. Хозяин квартиры Реджеп Латипов рассказал «Газете.uz» о произошедшем.





На фотографиях, присланных им, видно, как два человека в штатском с помощью подъёмного крана пожарной машины поднимаются к балкону квартиры на 8-м этаже и убирают флаг Украины. На другом фото можно увидеть сотрудника в камуфляжной форме, который наблюдает за работой.

Реджеп Латипов сообщил, что сейчас находится с супругой в отпуске в Турции, соответственно, в квартире никого нет. По его словам, до снятия флага ему 24 мая примерно в 14:30—15:00 позвонил мужчина, который представился сотрудником уголовного розыска УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района.

«Назвался, кажется, Мурадом, в звании майор. Он уточнил мою личность и спросил, являюсь ли я гражданином Украины. Я в ответ спросил, почему он задаёт такие вопросы. Он потом спрашивает: „Может, ваша жена украинка?“ Нет. „Может, она там родилась?“. Нет, она здесь родилась. Мы общались по Telegram. В общем, суть такова, что к ним поступил запрос или заявление о том, что на моём балконе висит флаг Украины», — рассказал он.

Владелец квартиры сказал, что флаг висел внутри балкона, который расположен во внутренней части двора, а не на улицу.

«Он спрашивает, почему висит флаг. Я говорю ему, что это моё личное дело. Он долго пытался выяснить, какие связи с Украиной… После этого в нашем внутридомовом чате я написал сообщение про донос и попросил жителей, кто пожаловался, обратиться ко мне лично. Тем более что 1,5 года висел флаг, то есть с марта 2022 года. Потом жители сообщили, что к нашему дому подъехали 3−4 машины правоохранителей, где-то 8−10 человек в форме, смотрят на моё окно», — заявил Реджеп Латипов.

Со ссылкой на слова жителей он сообщил, что сначала к дому поехала пожарная машина, однако длины лестницы не хватило, чтобы подняться до 8-го этажа. После 2−3 часов приехал автомобиль МЧС с краном.

«Когда подъехала машина, мне позвонил представитель ТСЖ и сообщил, что сотрудники планируют снять флаг. Я спросил у сотрудника, в чём дело. Он говорит: „Мы должны снять флаг“. Я спрашиваю: „Почему, на каком основании?“ В ответ говорит: „Нам было такое указание, мы действуем на основе приказа“. Я попросил отправить через Telegram фото приказа. Если это по закону, то не вопрос, претензий вообще нет. Они обещали выслать, но так и не выслали», — заявил мужчина.





Реджеп Латипов сообщил, что родился в городе Черновцы Украины, когда его отец проходил там срочную службу. Через три месяца семья уехала в Ташкент.

«Я там только родился, я считаю её малой родиной. Меня очень многое связывает с Украиной, у меня там друзья. Часто туда приезжал. Но у меня нет гражданства Украины, я там только родился. В то же время у меня много друзей в России, я вырос на русской культуре, я русскоязычный человек. Но я ненавижу войну и всё, что с ней связано», — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что флаг Украины прислали его друзья из Киева.

«Тот флаг на балконе был 1−1,2 м в длину и около 60 см в ширину. То есть он не особо большой. Чтобы его разглядеть, надо специально смотреть на 8-й этаж. При этом за 1,5 года ни один сосед ничего мне не сказал», — отметил он.

Владелец квартиры объяснил, что вывесил украинский флаг, чтобы выразить поддержку свои друзьям из Украины.

«Здесь вопрос именно поддержки моих друзей, потому что у меня, чтобы вы понимали, мои друзья жили в городе Бровары, и я до сих пор не знаю, живы они или нет. В Броварах были российские войска, не так, как в Буче, но очень так сильно переворошили. У меня до сих пор нет выхода на друзей. Надеюсь, что они просто уехали», — заявил он.





Реджеп Латипов заявил, что попросил сотрудника ОВД Мурада принять от него заявление по поводу проникновения на его частную территорию.

«По прилёте я собираюсь в РУВД. Зная все наши реалии, я собираюсь пойти с адвокатом, а не просто так. Сейчас изучаю наше законодательство. Вроде бы никаких нормативных актов, запрещающих [вывешивание флага] нет. Там есть какие-то моменты, касающиеся флага Узбекистана, но они не очень понятные», — отметил мужчина.

Он также указал на неэффективное и расточительное использование ресурсов правоохранителей. «На флаг столько ресурсов было задействовано. Я даже написал у себя в Instagram: «Ребята, слушайте, я не хочу вмешиваться в вашу работу, но неужели это стоило того? Это «общевойсковая операция» заняла около 3−4 часов», — рассказал он.

«Газета.uz» обратилась за комментарием в ГУВД столицы и ожидает ответа.