Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. За это в четверг проголосовало Большое жюри присяжных Манхэттена, сообщает BBC.

Первыми об этом сообщили американские газеты, и лишь спустя три часа новость подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который в январе созвал Большое жюри для решения вопроса о привлечении Трампа к суду.

Это одно из нескольких расследований против Трампа. Оно касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним десятью годами ранее.

Сама по себе выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили её как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчётности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Подробное содержание обвинения, которое будет предъявлено Трампу, пока не раскрывается.

Живущему во Флориде Трампу, вероятно, будет предписано явиться в суд в Нью-Йорке, где он будет официально арестован, отмечает BBC.

Сам бывший президент считает себя невиновным и обвинил прокурора Элвина Брэгга, представляющего Демократическую партию, в том, что он «делает грязную работу за [действующего президента] Джо Байдена».

Дело Сторми Дэниэлс, как и другие обвинения в адрес Трампа, по мнению многих комментаторов, могут повлиять на его планы снова баллотироваться в президенты.