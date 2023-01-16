Компании Uzbekistan Airports и Changi Airports International в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сингапур в понедельник подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Документ предусматривает совместную реализацию проекта нового международного аэропорта Ташкента, включая повышение конкурентоспособности и качества обслуживания пассажиров, внедрение передовых информационных технологий, увеличение пассажиропотока, в том числе транзитного, и привлечение новых авиакомпаний.

«Мы приветствуем интерес к проекту нового столичного аэропорта со стороны компании, создавшей один из лучших аэропортов мира, один из крупнейших международных хабов. Именно такую концепцию можно реализовать и у нас, учитывая, что Ташкент занимает выгодное географическое положение. К тому же, „Чанги“ — это технологии, это опыт в аэропортовой деятельности, это мировое признание. Для нас будет честью работать с таким партнёром», — прокомментировала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

На первом этапе (шесть месяцев) в рамках соглашения планируется совместная разработка технико-экономического обоснования проекта с возможным привлечением в последующем Changi Airports International в качестве частного партнёра по проекту государственно-частного партнёрства. Планируется, что общая сумма проекта составит до 1 млрд долларов США.

Аэропорт «Чанги» — международный аэропорт, один из авиационных хабов в Азии и единственный аэропорт Сингапура. С момента его открытия в 1981 году аэропорт стал примером в авиационной индустрии, получив более 280 наград за период с 1987 по 2007 год. В 2019 году в аэропорту «Чанги» было зарегистрировано 68,3 миллиона пассажиров, что сделало его седьмым по загруженности аэропортом в мире по количеству международных пассажиров.